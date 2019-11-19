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19.11.2019 - 10:44 |

Ara tatil etkinlik programı - ' aratatil.meb.gov.tr '

Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil etkinlik takvimini yayımladı. 18 Kasım itibariyle başlayan ara tatil uygulamasında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Öğrenciler ise merakla ara tatil programını araştırıyor.

Ara tatil etkinlik programı - ' aratatil.meb.gov.tr '

18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında sürecek olan ara tatil devam ediyor. Ara tatilde olan öğrenciler, MEB'in yayımladığı ara tatil programını incelemek istiyor. 81 İlde farklı noktalarda farklı etkinliklerin yer aldığı ara tatil programında neler var? Ara tatil etkinlikleri anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde ayrı ayrı olmak üzere ara tatil boyunca devam edecek.

 Ara tatil etkinlik programı - aratatil.meb.gov.tr

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