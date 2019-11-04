Ara tatil için geri sayım başladı! Ara tatil ne zaman ve kaç gün sürecek?

Eğitim dönemine yeni eklenen ara tatil uygulaması öğrencileri mutlu etti. Yoğun bir dönem arasında dinlenmelerini sağlayacak olan ara tatil için heyecan başladı. Öğrenciler şimdiden geri sayıma başladı. Peki Kasım ayının çaında ara tatil başlayacak? Ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil toplam kaç gün olacak? İşte ara tatiller hakkında merak edilen bilgiler...

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ara tatil 18 Kasım 2019 tarihinde başlayacak ve 22 Kasım 2019 tarihinde sona erecek.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ara tatil, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.