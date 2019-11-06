Ara tatil Kasım ayında! Bu ay ilk ara tatil hangi gün başlayacak?

Bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatil uygulaması eğitim sisteminde yerini aldı. Milyonlarca öğrenci bu habere çok sevindi. Yılda iki kez uygulanacak olan ara tatillerin ilki Kadım ayında, ikinci ise Nisan ayında olacak. Peki ilk ara tatil ne zaman başlayacak?

ARA TATİL NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılının il ara tatili, 18 Kasım Pazartesi günü başlayacak, 22 Kasım Cuma günü bitecek. Ara tatil, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam dokuz gün sürecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil ise 6 Nisan Pazartesi günü başlayacak, 10 Nisan Cuma günü sona erecek. İkinci ara tatil de hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam dokuz gün olacak.