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11.11.2019 - 10:30 |

Ara tatil ne zaman? 2019-2020 Eğitim yılının ilk ara tatil tarihi...

2019-2020 Eğitim yılının ilk ara tatil tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ara tatil tarihleri öğrenciler için merak konusu oldu. Öğrenci ve veliler tarafından araştırılan ilk ara tatile az bir süre kaldı. İşte bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatilin tarihi...

Ara tatil ne zaman? 2019-2020 Eğitim yılının ilk ara tatil tarihi...

Milyonlarca öğrenci ilk ara tatil için geri sayıma başladı. Ara tatilin ne zaman başlayacağını bilmeyen öğrenciler ise arayışa koyuldu. Ara tatil ne zaman sorusu son günlerde yoğun ilgi görmeye başladı. İşte 2019-2020 Eğitim yılının ara ilk ara tatil tarihi...

ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatil uygulaması bu yıldan itibaren her yıl gerçekleşmeye devam edecek. Bu yıl ilk ara tatil, 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayıp, 22 Kasım 2019 Cuma günü sona erecek. Ara tatil, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam dokuz gün sürecek.

15. kata çıkıp para saçtı! Sebebini duyan şoke olduAdana'da bir kişi çok miktarda borcu olduğunu söyleyerek bir inşaatın 15. katına çıkıp intihar etmek istedi. Şahsın, kendisini ikna etmek isteyenlere para atması ise dikkat çekti.
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