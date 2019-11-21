21.11.2019 - 17:15 |
Ara tatil ne zaman bitecek? 15 tatil ne zaman?
Milyonlarca öğrenci 15 Kasım'da ilk ara tatile çıktılar. Bugün tatilin 6. günü ve öğrenciler okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. İşte tatil tarihleri ve okulların açılma zamanları...
Öğrencilerin haftalardır beklediği ara tatil geldi hatta geçmek üzere... Kasım ara tatili bitince sabırsızlıkla 15 tatil beklenecek. Peki okullar ne zaman açılıyor? 15 Tatil ne zaman?
TATİL TAKVİMİ
2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk ara tatil 18-22 Kasım tarihleri arasında verilecek. 25 Kasım'da yeniden ders başı yapacak olan öğrenciler 17 Ocak'a kadar ara vermeden ilk dönemi tamamlayacak.
Yarıyıl tatili ise 20-31 Ocak tarihlerinde olacak. 3 Şubat tarihinde ders başı yapacak olan öğrenciler 6-10 Nisan 2020'de ise ikinci ara tatilini yapacak.