Ara tatil ne zaman bitiyor? İkinci ara tatil ve 15 tatil tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 Eğitim yılında iki kez verilecek olan ara tatil uygulamaları hakkında öğrencileri biglilendirdi. ara tatil uygulamasının ilk geçtiğimiz hafta başladı. Peki ilk ara tatil ne zaman sona erecek? Bu yılın ikinci ara tatili ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil ne zaman bitecek?

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu yılın ilk ara tatili, 18 Kasım Pazartesi günü başladı ve 22 Kasım Cuma günü sona erecek. 25 Kasım Pazartesi günü eğitim- öğretim kaldığı yerden devam edecek.

15 TATİL NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılının 15 tatili, 17 Ocak 2019 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu yılın ikinci ara tatili, 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak.