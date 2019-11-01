Ara tatil ne zaman olacak? Ara tatil kaç gün?

MEB ara tatil tarihlerini açıkladı. Bu sene ilk kez uygulanacak olan ara tatiller ne zaman yapılacak? İlk ara tatil için çok az zaman kaldı. İşte 2019 ara tatil tarihleri...

ARA TATİL NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili Kasım ayında yapılacak. 15 Kasım Cuma günü ders bitiminde tatile çıkacak olan öğrenciler 25 Kasım Pazartesi günü okula başlayacak.

İkinci bir haftalık ara tatil ise Nisan ayında olacak. İkinci ara tatil ise 3 Nisan Cuma ders bitiminde başlayacak 13 Nisan Pazartesi günü öğrenciler için ders zili çalacak.