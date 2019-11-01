01.11.2019 - 11:29 |
Ara tatil ne zaman olacak? Ara tatil kaç gün?
Ara tatil ne zaman? 2019 yılında yapılacak olan ilk ara tatil için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ilk ara tatilin ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, ara tatil ne zaman olacak? Ara tatil kaç gün sürecek?
MEB ara tatil tarihlerini açıkladı. Bu sene ilk kez uygulanacak olan ara tatiller ne zaman yapılacak? İlk ara tatil için çok az zaman kaldı. İşte 2019 ara tatil tarihleri...
ARA TATİL NE ZAMAN?
2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili Kasım ayında yapılacak. 15 Kasım Cuma günü ders bitiminde tatile çıkacak olan öğrenciler 25 Kasım Pazartesi günü okula başlayacak.
İkinci bir haftalık ara tatil ise Nisan ayında olacak. İkinci ara tatil ise 3 Nisan Cuma ders bitiminde başlayacak 13 Nisan Pazartesi günü öğrenciler için ders zili çalacak.
Kadın sütünden 3 çeşit peynir üretildiKafkas Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, Newyork Üniversitesi'nde bir kadın öğrenci tarafından kadın sütünden 3 çeşit peynirin yapıldığını ve bunun diğer kadınlar tarafından çok beğenildiğini söyledi. Prof. Dr. Öztürkler, peynirden fala dahi bakılabildiğini belirtti.