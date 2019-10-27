Ara tatil ne zaman yapılacak? 2019-2020 ara tatil tarihleri

MEB tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatilller ile öğrencilerin 15 tatil ve Yaz tatili haricinde yıl içerisinde bir hafta ilk dönem bir hafta ikinci dönem olmak kaydıyla tatil yapması kararlaştırıldı. Alınan bu kararın ardından gözler ilk döndemde yapılacak olan Kasım ara tatiline çevrildi. Peki Kasım ara tatili ne zaman yapılacak? İşte MEB tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan ara tatil tarihleri...

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili Kasım ayında yapılacak. 15 Kasım Cuma günü ders bitiminde tatile çıkacak olan öğrenciler 25 Kasım Pazartesi günü okula başlayacak.

İkinci bir haftalık ara tatil ise Nisan ayında olacak. İkinci ara tatil ise 3 Nisan Cuma ders bitiminde başlayacak 13 Nisan Pazartesi günü öğrenciler için ders zili çalacak.