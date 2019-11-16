Ara tatil programı - 81 İl etkinlik takvimi | Ara tatil kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ve yılda iki kez uygulanacak olan ara tatil uygulamaları öğrenciler için yararlı olacak. Yoğun ders dönemi arasında dinlenecek olan öğrenciler, daha zinde şekilde eğitimine devam edecek. Ara tatile giren öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan ara tatil programını da araştırıyor. İşte ara tatil etkinlik takvimi ve ara tatil hakkında bilinmesi gerekenler...

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ara tatil hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam dokuz gün sürecek. 25 Kasım 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretim kaldığı yerden devam edecek.

ARA TATİL PROGRAMI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil, hakkında öğrencilere duyuruda bulundu. Öğrenciler için ara tatil etkinlik takvimi hazırkayan MEB, öğrencileri meraklandırdı.

Ara tatil etkinlikleri porgramı, 81 ilde 18-22 Kasım'daki 5 günlük sürede yapılacak faaliyetleri, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde ayrı ayrı olmak üzere 'aratatil.meb.gov.tr' internet adresinden öğrenilecek.

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