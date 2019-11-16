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16.11.2019 - 07:28 |

Ara tatil programı belli oldu | MEB ara tatil etkinlik takvimi tüm iller

Ara tatil etkinlik programı belli oldu. MEB tarafından düzenlenen ara tatil etkinlik takviminde 81 il için bir hafta boyunca yapılacak etkinlikler listeleniyor. Peki, İstanbul ara tatil programında neler var? İşte ara tatil programı...

Ara tatil programı belli oldu | MEB ara tatil etkinlik takvimi tüm iller

Ara tatil başladı. Milyonlarca öğrenci bu sene ilk uygulanan ara tatil uygulamasının ilki için bir hafta tatil yapacaklar. MEB ara tatil için öğrencilere etkinlik takvimi hazırladı. Peki, ara tatil programı nedir?

Öğrencilere yönelik ara tatil etkinlik önerilerinin yer aldığı "aratatil.meb.gov.tr" sitesinin hazırlandığını bildiren Yusuf Büyük, "Velilerimiz, 15 Kasım Cuma akşamı itibarıyla, 81 ilde 18-22 Kasım'daki 5 günlük sürede yapılacak faaliyetleri, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde ayrı ayrı olmak üzere 'aratatil.meb.gov.tr' internet adresinden görebilecek." ifadelerini kullandı.

Büyük, ailelerin farklı bir şehre gitmesi durumunda, internet sitesinden ilgili şehre tıklayarak istedikleri etkinliklere katılabileceklerini kaydetti.

ARA TATİL ETKİNLİK PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 

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