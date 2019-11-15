Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği ara tatil uygulaması bugün başlıyor. Bir hafta tatil yapacak öğrenciler için MEB program hazırladı. Peki, ara tatil programı nedir? Ara tatil programında neler var?

ARA TATİL PROGRAMI MEB

Öğrencilere yönelik ara tatil etkinlik önerilerinin yer aldığı "aratatil.meb.gov.tr" sitesinin hazırlandığını bildiren Yusuf Büyük, "Velilerimiz, 15 Kasım Cuma akşamı itibarıyla, 81 ilde 18-22 Kasım'daki 5 günlük sürede yapılacak faaliyetleri, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde ayrı ayrı olmak üzere 'aratatil.meb.gov.tr' internet adresinden görebilecek." ifadelerini kullandı.



Büyük, ailelerin farklı bir şehre gitmesi durumunda, internet sitesinden ilgili şehre tıklayarak istedikleri etkinliklere katılabileceklerini kaydetti. Ara tatil için hazırlanan resmi web sitesi bu akşam itibariyle kullanılmaya başlanacak.

ARA TATİL PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

AİLELERİ ÇALIŞAN ÖĞRENCİLER İÇİN ETKİNLİKLER

Öğrencilere yönelik etkinliklerin okul dışında yapılacağının altını çizen Ortaöğretim Genel Müdürü Büyük, il milli eğitim müdürlüklerince kurulan komisyonların, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, vakıflar ve sanayi kuruluşlarıyla iş birliği halinde faaliyetlerini düzenleyeceklerini söyledi.



Büyük, ara tatil dönemi için çalışan anne babalara yönelik etkinliklerin de hazırladığını aktararak, "Eğitime verilen arada, anne ve babaların çocuklarıyla daha nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Öğrencilere yönelik hazırladığımız etkinlik programı, gezi, sağlık, doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme, sosyal sorumluluk, günlük yaşam becerileri, el sanatları, bilim, yardımlaşma, kariyer planlama ve aile günü olmak üzere 16 ana başlık var." bilgisini paylaştı.



"Aile günü" kapsamında öğrencilerin annesi veya babasının iş yerine gideceğini belirten Yusuf Büyük, "Çocuklar, annesi veya babasının yaptığı işi, iş arkadaşlarını, iş ortamını görecek. Çocuk, annesi ya da babasının iş yerinde bir gün geçirecek." diye konuştu.