Ara tatil tarihleri belli oldu! İlk ara tatil ve ikinci ara tatil ne zaman?

2019-2020 Eğitim yılı başladığından itibaren birçok konu araştırılıyor. Bunlardan biri okullarda ara tatil tarihleri oldu. MEB okullarda uygulanacak olan ara tatil tarihlerini öğrencilere duyurdu. İşte merakla araştırılan ara tatil tarihleri...

ARA TATİL TARİHLERİ - ARA TATİL KAÇ GÜN?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu yıl ilk ara tatil, 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayıp, 22 Kasım 2019 Cuma günü sona erecek.

İlk ara tatil hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde toplam dokuz gün olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu yıl ikinci ara tatil Nisan ayı tarihinde uygulanacak. 6 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci ara tatil, 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek.

İkinci ara tatil de hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde toplam dokuz gün olacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılının yarıyıl tatil tarihi 17 Ocak 2020 günü ilk dönem karnelerinin alınmasıyla birlikte başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılının Yaz tatili 19 Haziran 2020 günü karnelerin alınmasıyla başlayacak.