Ara tatile hazır mısınız?

Bu yıl öğrenciler, ilk defa sömestr ve yaz tatili dışında iki ara tatil yapacak. Birinci dönem ara tatili, 18 Kasım’da başlayacak, 24 Kasım’da sona erecek. İlk ve ortaöğretimde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve aileleri için birçok tatil seçeneği var. İsteyenler bulundukları şehri ve çevre illeri gezebilirken seyahat şirketleri tarafından yurt dışına da turlar düzenleniyor. Çocuklarıyla güzel bir tatil geçirmek isteyenler için ara tatil rotalarını derledik…

Ufkunuzu genişletin

Prontotour’un tatilde hem dinlenmek ve eğlenmek hem de kendini geliştirmek isteyenler için farklı önerileri bulunuyor. Yurt dışına çıkmak isteyenler otobüslü veya uçaklı seçenekleriyle Balkan turlarını tercih edebilir. Açık hava müzesi İtalya ise her mevsimde olduğu gibi yine gözde. Farklı kültürel dokusu, mimarisi, yemekleri ve sanat kokan şehirleriyle İspanya ve Portekiz de görülecekler listesinin başında. Büyülü Orta Çağ masalı için Budapeşte, Prag ve Viyana’lı Orta Avrupa turları bulunuyor.

Sonbaharın muhteşem gezi durakları arasında Benelüks ülkeleri, Noel pazarlarının renkli şehirleri, Yunanistan turları, Uzak Doğu ülkeleri, Maldivler’den Phuket Adası’na deniz rotaları diğer öneriler arasında. Tarih, bilim ve sanat müzeleriyle Paris ve Londra öğrenci ve öğretmenlerin ufkunu genişleten adresler olarak öne çıkıyor. Prontotour’un ilk ara tatil için hazırladığı yurt dışı paket turları 915 TL’den başlıyor.

Ara tatili Mardin, İznik, Denizli, Kars, Salda Gölü, Kapadokya gibi yurt içinde kültür turu yaparak geçirmek isteyenler için ise Prontotour’da 360 TL’den başlayan fiyatlarla keşif rotaları da bulunuyor.

Tatilde öğrenecekler

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa, tatil boyunca öğrencilere yönelik 30’dan fazla özel etkinlik ve atölye programı düzenliyor. Çocuklar, otelde İngilizce, satranç, seramik boyama, bahçecilik ve çiçek dikme gibi derslere girme fırsatı yakalayacak. Çocuklar ayrıca satranç ve golf turnuvalarının yanı sıra çikolata, kurabiye ve pizza yapmak için mutfağa da girecekler.

Porsuk Çayı’nda tekne turu

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere yakın olan Eskişehir, ara tatilde gidilebilecek en güzel rotalardan. Köprüleri, heykelleri, Tarihi Odunpazarı Evleri’yle dikkat çeken şehre hızlı trenle de ulaşım mümkün. Ayrıca Jolly Tur, 1 gece konaklamalı olmak üzere Eskişehir’e turlar düzenliyor. Tur kapsamında Kurşunlu Külliyesi, Lületaşı Müzesi, Tarihi Odunpazarı Evleri, Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Balmumu Müzesi görülecek, Porsuk Çayı’nda tekne turu yapılacak.

Doğayla bütünleşin

İlk ara tatil için ETS Tur, öğrenci ve ailelere Bolu’dan Kıbrıs’a uzanan çok seçenekli rotaları ziyaret etmelerini öneriyor. ETS’nin tatil seçenekleri şöyle:

Sapanca: Büyük şehirlerin karmaşasından yorulanlara bol oksijen vadeden Sapanca, bir haftalık tatilin birkaç gününü geçirmek için tercih listesinde ilk sıralarda yer alabilir.

Abant: Bolu’nun her mevsim başka güzellikler sunan bölgesi Abant, sonbaharda da kartpostal gibi manzarasıyla ziyaretçi çekiyor. Burada güne enfes bir kahvaltıyla başlayarak, Abant Gölü’nün çevresinde doğa yürüyüşü yaparak, huzurlu atmosferin tadını çıkarabilirsiniz.

Antalya: Özellikle Belek ve Lara’da dört mevsim boyunca sınırsız konfor sunan otellerde, sevdiklerinizle birlikte hem eğlenebilir hem de yorgunluğu üzerinizden atabilirsiniz.

Kıbrıs: Tarihi mirası ve harika doğasıyla dikkat çeken ada, sıcak bir tatilin hayalini kuranlar için öne çıkıyor. Dört mevsim boyunca misafirlerine konforlu bir tatilin kapılarını aralayan Kıbrıs otelleri de yıl boyu düzenledikleri eğlence programlarıyla ilgi çekiyor.