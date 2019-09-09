Ara tatilin yapılacağı tarihler belli oldu! Okulun ilk günü Google tarafından doodle oldu

Yüz binlerce genci yakından ilgilendiren 2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Uzun süren yaz tatilinin ardından milyonlarca öğrenci bugün ders başı yaptı. Okulların açılmasının ardından MEB tarafından bu kez ilk kez uygulanacak olan ara tatil ıtarihleri öğrenciler tarafından merak içinde araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz aylar içerisinde yaptığı açıklama ile ara tatillerin alınacağı tarihleri adaylara duyurdu. Okulun ilk gününe özel ilk jest ise dünyaca ünlü arama motoru Google'dan geldi. Google okulun ilk gününe özel hazırladığı doodle'ı ana sayfasına taşıdı.

İLK DÖNEM NE ZAMAN SONA ERECEK?

Resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 9 Eylül Pazartesi günü dersbaşı yapacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

ARA TATİL TARİHLERİ BELLİ OLDU

Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020'de yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.