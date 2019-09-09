Ara tatiller ne zaman? 1. ve 2. Dönem ara tatil tarihleri (2019-2020)

2019-2020 Eğitim yılının en çok merak edilen konularından biri de, ara tatillerin ne zaman yaşanacağı oldu. Peki 1. Dönemin ilk ara tatili ne zaman olacak? 2. Ara tatil hangi tarihlere denk geliyor? İşte milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren detaylar...

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

15 TATİL NE ZAMAN?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.