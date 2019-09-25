25.09.2019 - 13:20 |
Arabada sigara içme cezası ne kadar? Araçta sigara içme cezası 2019
'Dumansız araçlar' uygulaması kapsamında araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen sürücülere para cezası uygulanmaya başlandı. Peki, arabada sigara içme cezası ne kadar? İşte arabada sigara içerenlere uygulanan para cezası...
'Dumansız araçlar' uygulamasında araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen sürücülere ceza uygulanmaya başlandı. Çeşitli illerde denetim yapan polisler sigara kullandığı tespit edilenlere para cezası kesti.
ARABADA SİGARA İÇME CEZASI NE KADAR?
2019 yılında uygulamaya alınan arabada sigara içme cezası 153 lira olarak belirlendi. Çeşitli illerde yapılan denetimlerde birçok sürücüye ve yolcuya 153'er lira para cezası kesildi.