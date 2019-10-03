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03.10.2019 - 12:14 |

Arabesk filmi konusu ve başrol oyuncuları

Arabesk filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in yer aldığı Arabesk filmi 1989 yılında vizyona girdi. Komedi türünde çekilen Arabesk filminin başrollerinde Şener Şen ve Müjde Ar yer alıyor. İşte Arabesk filmi konusu ve başrol oyuncuları...

Arabesk filmi konusu ve başrol oyuncuları

Arabesk filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 1989 yılında vizyona giren başrollerinde Müjde Ar ve Şener Şen'in yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor.

ARABESK FİLMİ KONUSU

Köy ağasının kızı Müjde’ye deliler gibi aşık olan Şener, aşkına karşılık bulsa da aralarında bir engel vardır: Müjde’nin babası, bu evliliğe karşıdır! Bir yanlış anlaşılma sonucunda aşkından vazgeçen Müjde başka biriyle evlenmek zorunda kalıyor. Bu yüzden İstanbul’a göçen Şener’i ise ilginç bir talih bekliyor!

Türk sinemasının en değerli yönetmenlerinden Ertem Eğilmez’in son yapıtı olan Arabesk, sinema tarihimizin öncül filmlerinden biridir. Absürt sinema dilinin ilk örneklerinden biri olan film, dönemin sinemasında hüküm süren arabesk furyasını akılcı bir mizahla yererken, başrollerindeki Uğur Yücel, Şener Şen ve Müjde Ar’ın olağanüstü performanslarına ev sahipliği yapıyor.

Türkiye kıyılarında ‘İstilacı Balon Balığı’ tehlikesiİklim değişikliği ile birlikte son olarak Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında görülen Balon Balığı saldırısı ile 8 yaşında bir kızın parmağı kopmuştu. Yaşanan olaya dikkat çeken Balıkçı Kenan Balcı, “Denizde balığa çıkan vatandaşlarımız bilmedikleri balıklara dokunmasınlar. Okyanuslardan çıkıp Akdeniz üzerinden ülkemize ulaşıyor. Dualarımız inşallah Karadeniz kıyılarına ulaşmaz" dedi.
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