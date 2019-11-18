18.11.2019 - 17:17 |
Arabuluculuk sınav giriş (yerleri) belgesi açıklandı mı? Arabuluculuk sınavı ne zaman?
Adalat Bakanlığı Arabuluculuk Dair Başkanlığı ağustos ayında duyuru yaparak 5 bin arabulucu alınacağını duyurmuştu. Sınav 24 Kasım'da gerçekleşecek. Şimdi adaylar sınav giriş belgelerini bekliyor. İşte detaylar...
5000 (beş bin) arabulucu ihtiyacına yönelik olarak, “2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı” 24 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Sınava yaklaşık bir hafta kala sınav giriş belgeleirnin yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. İşte detaylar...
ARABULUCULUK SINAV GİRİŞ BELGELERİ
Adayların kimlik bilgisi, fotoğrafı, sınav merkezi, sınav binası, sınav salonu, sınav tarihi, sınav saati, sınav konusu vb. bilgileri içeren “Sınav Giriş
Belgeleri”, Üniversite tarafından hazırlanacak ve 18 Kasım 2019-24 Kasım 2019 tarihleri arasında sınav hizmetlerine ilişkin internet adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Sınav giriş yerleri açıklandığında aşağıdaki linklerden kontrol edebilirsiniz.
Cenazesini kimse almadıİzmir'in Buca ilçesinde, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgilisi olduğu ileri sürülen 1 çocuk annesi Melisa Kalem'i (24) pompalı tüfekle öldürdü. Selçuk, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Melisa Kalem'in öldüğünü duyarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi ama genç kadının naaşını adli tıp kurumundan alan olmadı.