Arabuluculuk sınav giriş (yerleri) belgesi açıklandı mı? Arabuluculuk sınavı ne zaman?

5000 (beş bin) arabulucu ihtiyacına yönelik olarak, “2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı” 24 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Sınava yaklaşık bir hafta kala sınav giriş belgeleirnin yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. İşte detaylar...

ARABULUCULUK SINAV GİRİŞ BELGELERİ

Adayların kimlik bilgisi, fotoğrafı, sınav merkezi, sınav binası, sınav salonu, sınav tarihi, sınav saati, sınav konusu vb. bilgileri içeren “Sınav Giriş

Belgeleri”, Üniversite tarafından hazırlanacak ve 18 Kasım 2019-24 Kasım 2019 tarihleri arasında sınav hizmetlerine ilişkin internet adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Sınav giriş yerleri açıklandığında aşağıdaki linklerden kontrol edebilirsiniz.

ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ