Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı mı? Duyuru var mı?

Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişiye arabulucu deniliyor. Adalet Bakanlığı belirli zamanlarda sınav uyguluyarak arabulucu alımı yapıyor. En son sınav 24 Kasım'da gerçekleşti. Peki sonuç hakkında bir tarih verildi mi?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının tarihi hakkında ne Adalet Bakanlığı'ndan ne de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından yapılmış bir açıklama yok. Sonuçların 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

ARABULUCU NE İŞ YAPAR?

Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar.