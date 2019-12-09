Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı mı? Duyuru yapıldı mı?

Tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışan arabuculuk için 2020'de 5 bin kişi alınacak. Son olarak arabuluculuk sınavı 24 Kasım'da gerçekleşti. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanır?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının tarihi hakkında ne Adalet Bakanlığı'ndan ne de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından yapılmış bir açıklama yok. Sonuçların 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

ARABULUCU NE İŞ YAPAR?

Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar.