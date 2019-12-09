MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı mı? Duyuru yapıldı mı?
ABONE OL
09.12.2019 - 15:45 |

Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı mı? Duyuru yapıldı mı?

Uyuşmazlık yaşayan vatandaşlarla müzakerelerde bulunmak ve çözüm üretmek amacıyla arabulucular bulunuyor. Son arabuluculuk sınavı ise 24 Kasım'da gerçekleşti. Şimdi sınavın sonuç tarihi araştırılıyor. Peki herhangi bir duyuru var mı?

Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı mı? Duyuru yapıldı mı?

 

Tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışan arabuculuk için 2020'de 5 bin kişi alınacak. Son olarak arabuluculuk sınavı 24 Kasım'da gerçekleşti. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanır?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının tarihi hakkında ne Adalet Bakanlığı'ndan ne de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından yapılmış bir açıklama yok. Sonuçların 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

ARABULUCU NE İŞ YAPAR?

Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar.

Ceren'in katili Özgür Arduç cinayetten 4 saat önce...Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un (35), cinayetten 4 saat önce, zıpkın çalmak için girdiği av bayiindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından inceleyip, fiyatları hakkında bilgi alan katil zanlısının, dikkat çekmemek için gülümsediği, fırsatını bulamayıp, zıpkını çalamaması üzerine ise av bayiinden çıktığı görülüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Babasını yaşatmak için can verdi! Oğlunun acısına daha fazla dayanamadı...

Babasını yaşatmak için can verdi! Oğlunun acısına daha fazla dayanamadı...

Karaman’da karı-kocayı trafik kazası ayırdı

Karaman’da karı-kocayı trafik kazası ayırdı

Af yasası çıkıyor mu? 2. yargı paketinde af yasası var mı?

Af yasası çıkıyor mu? 2. yargı paketinde af yasası var mı?

Polis kıyafetiyle yakalandı “Dizi setinde çalışıyorum” dedi

Polis kıyafetiyle yakalandı “Dizi setinde çalışıyorum” dedi

Sıradaki Haber