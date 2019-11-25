Arabuluculuk Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar yayımlandı mı?

26 Temmuz 2020'de beş bin arabulucu mesaiye başlayacak. Süreç ağustos ayında başladı ve sınav dün yapıldı. Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından gerçekleşti. Saat 14.00'te başlayan sınav 150 dakika sürdü. Sınavdan en az 70 puan almak gerekiyor. 16.30'da biten sınav sonrası soru ve cevaplar ile sonuç tarihi gündem oldu.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının tarihi hakkında ne Adalet Bakanlığı'ndan ne de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından yapılmış bir açıklama yok. Soru ve cevapları birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamalarına yönelik olarak 25 Kasım 2019–29 Kasım 2019 tarihleri arasında Üniversite’nin AHBV SEM Emniyet Mah.

Muammer Bostancı Caddesi No:4 İİBF Kampüsü 06500 Beşevler adresine yazılı olarak itiraz edebilirler. Başka kanallardan yapılan veya zamanında ulaşmayan

itirazlar dikkate alınmayacaktır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, Üniversite’nin Gazi Şubesi Halk Bankası’na açılacak TR 800001200129400004000229 numaralı hesabına 40,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Sınav uygulamasına ve sınav

sorularına yönelik itirazların değerlendirme sonuçları 13 Aralık 2019 tarihinde Üniversite tarafından adaylara bildirilecektir.

Adaylar yazılı sınav sonuçlarını www.adb.adalet.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebileceklerdir. Adayların adresine ayrıca sınav

sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet adresinde ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.