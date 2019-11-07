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07.11.2019 - 02:10 | | İHA

Araç bu hale geldi! Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı. Kaza sonrası kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsü ise kayıplara karıştı.

Araç bu hale geldi! Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre sürücüsü tespit edilemeyen 35 HC 875 plakalı otomobil, İzmir - Ankara E96 Karayolu Caferbey Mahallesi yakınlarında Hamza K. yönetimindeki 43 FN 278 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yoldan çıkan otomobil bir sosyal tesisin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Araç bu hale geldi Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Emrah Ersöz olay yerinde hayatını kaybederken, İbrahim Etyemez yaralandı. Yaralı İbrahim Etyemez, olay yerindeki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken kazada hayatını kaybeden Emrah Ersöz’ün cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Turistlere sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor gözaltına alındıAntalya'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan kişilere çeşitli haplar sattığı, para karşılığı turistlere sahte rapor düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan doktor Ü.O.'nun muayenehanesinde FETÖ elebaşına ait kitap da bulundu.
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