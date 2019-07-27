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27.07.2019 - 17:03| DHA

Araç bu hale geldi... Yara bile almadı!

Burdur'da, kontrolden çıkan minibüs, 4 metre yükseklikten tali yola düştü. Kazada, metal yığınına dönen ve sağ tarafı tamamen çöken minibüsün sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Araç bu hale geldi... Yara bile almadı!

Kaza, öğleden sonra, Burdur- Tefenni yolunda meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 07 E 5753 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, 4 metre yükseklikten tali yola uçtu. Minibüsün takla atarak sürüklendi, ardından duvara çarparak durdu. Sağ tarafı tamamen çöken minibüs metal yığınına dönerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı gören yakındaki iş yerinin çalışanı Sema Batı, "Biz dışarıda çay içiyorduk. Minibüs bir anda iş yerimize doğru uçtu. Allah'tan sürücü yara almadan kurtuldu. Yol yapım çalışması nedeniyle buradaki asfalt yükseltildi. Bu kaza ucuz atlatıldı ama bariyer yapılmazsa Allah korusun ölümlü kazalar olabilir" dedi.

Araç bu hale geldi... Yara bile almadı

Kaza iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde minibüsün uçuşu ve takla atarak sürüklenmesi yer aldı.

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