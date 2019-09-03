Araç hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır? (e-Devlet - SMS)

Sıfır araçlardaki ÖTV indiriminin kalkmasının ardından ikinci el araçlara rağbet arttı. Araç almak isteyenler ise herhangi bir problem yaşamamak adına hasar kaydını incelemek istiyor. Özellikle ilk kez 2. el araç alacaklar "Araç hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

ARAÇ PLAKA SMS İLE SORGULAMA

Bu yöntem GSM şirketleri ile anlaşılarak kısa mesaj yolu ile araç hasar durumu öğrenme hizmetidir.

Turkcell, Avea, Vodafone ile anlaşmalı olarak devreye alınmış olan SMS projesi ile kişiler mesaj atarak arabalarının hasar geçmişlerini, araç detay bilgilerini, eksper raporuna göre değişen parçalarını, mağdur bilgilerini, trafik poliçelerinin olup olmadığını ve eğer bir kazaya karıştılarsa kaza tespit tutanaklarının durumunu Turkcell, Avea, Vodafone "5664"e mesaj atarak sorgulayabilirler.

E-DEVELET ÜZERİNDEN ARAÇ HASAR KAYDI SORGULAMA

E- Devlet üzerinden de araç hasar kaydı sorgulama yapabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için öncelikle E- Devlet sayfasını açarak giriş yapın. Ardından "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" sekmesini arama kısmında aratın ve "Kasko Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama" seçeneğine tıklayın. Çıkan sayfada aracın plakasını girerek sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.