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09.10.2019 - 12:33 | | DHA

Araç hırsızları böyle yakalandı!

Gaziantep’te, otomobil çalan 2 şüpheli ile araçtan hırsızlık yapan 1 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Araçtan yapılan hırsızlık, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Araç hırsızları böyle yakalandı!

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İbrahimli Mahallesi'nde İ.D.A’nın 27 EG 017 plakalı otomobilinin çalındığı ihbarında bulunmasının üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Plaka tanıma sistemi üzerinden takip başlatan ekipler, izine ulaştıkları Ö.K., ve Y.G’yi 3 saat süren kovalamaca sonucu Kepenek Mahallesi'nde yakaladı.

Araç hırsızları böyle yakalandı

Karagöz Mahallesi’nde ise otomobilden hırsızlık yapıldı. Araç sahibinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan hırsızlık olayının şüphelisinin B.Ç. olduğunu belirledi. B.Ç., düzenlenen operasyon gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Ö.K., Y.G., ve B.Ç., adliyeye sevk edildi.

 

 

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