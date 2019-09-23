MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKadın sürücü, kurşunun deldiği yeri görünce büyük korku yaşadı
23.09.2019 - 10:37 | | İHA

Kadın sürücü, kurşunun deldiği yeri görünce büyük korku yaşadı

Antalya’da nereden geldiği belli olmayan serseri kurşun, kadın sağlık personelinin kullandığı otomobilin ön camına isabet etti. Sesi duyup önce bir araca çarptığını sanan kadın, ardından aracındaki deliği görünce büyük korku yaşadı.

Kadın sürücü, kurşunun deldiği yeri görünce büyük korku yaşadı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi 2094 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesini ziyaret etmek için 07 ALL 879 plakalı otomobiliyle yola çıkan sağlık personeli Esra Uludağ (34), tam aracını park edeceği sırada bir ses duydu. İlk başta başka bir araca çarptığını sanan Uludağ, otomobilinin ön camındaki delik ve çatlakları fark edince neye uğradığını şaşırdı. Sürücü Uludağ’ın haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre deliğin kurşun yüzünden olduğu değerlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri aracın dış ön konsolunda uzun süre boş kovan aradı.

Genç kadının yaşadığı korku yüzünden okunurken, ekipler cam ve çevresinde boş kovana rastlayamadı. Ön konsolda olduğu düşünülen boş kovanın bulunması için araç sanayiye götürüldü.

Olayla ilgili polisin araştırması sürüyor.

 

 

Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Şırnak'ta devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM'den açıklama var mı?

DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM'den açıklama var mı?

Çanakkale'de 90 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 90 düzensiz göçmen yakalandı

Çakarlı araçlarla ilgili flaş karar!

Çakarlı araçlarla ilgili flaş karar!

Ders almıyoruz! Falezlerde tehlikeli selfie

Ders almıyoruz! Falezlerde tehlikeli selfie

Sıradaki Haber