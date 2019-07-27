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27.07.2019 - 09:03| DHA

Araç takla attı... 5 yaralı!

Isparta'nın Gelendost ilçesinde hafif ticari aracın takla atıp şarampole yuvarlandığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Araç takla attı... 5 yaralı!

Dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kaza, Isparta- Gelendost karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Konya'dan Isparta yönüne giden Ahmet Kaya (43) yönetimindeki 09 AFA 14 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Kaya ile araçtaki Elif Kaya (8), Murat Ege Kaya (12), Serkan Kaya (43) ve Bircan Gülsaçan (43) yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Isparta'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

 

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