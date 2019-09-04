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04.09.2019 - 20:09| DHA

AracÄ± durdurup kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±

Sultangazi'de aracÄ±yla seyir halindeyken durdurulan bir kiÅŸiye silahla ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. GÃ¶ÄŸsÃ¼nden ve bacaÄŸÄ±ndan yaralanan kiÅŸi kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede Ã¶ldÃ¼.Â

AracÄ± durdurup kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±

Olay, 18.30 sÄ±ralarÄ±nda Sultangazi UÄŸur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi Ã¼zerinde meydana geldi. Cadde Ã¼zerinde aracÄ±yla seyir halinde olan DerviÅŸ Beyhan'Ä±n yanÄ±na gelen kimliÄŸi henÃ¼z Ã¶ÄŸrenilemeyen bir kiÅŸi durmasÄ±nÄ± istedi. Beyhan ile tartÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan kiÅŸi, yanÄ±nda bulunan silahla aracÄ±n iÃ§inde bulunan DerviÅŸ Beyhan'a ateÅŸ aÃ§tÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi.

AracÄ± durdurup kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±


GÃ¶ÄŸsÃ¼nden ve bacaÄŸÄ±ndan yaralanan Beyhan Ambulansla Sultangazi Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Burada tedavi altÄ±na alÄ±nan Beyhan, yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Polis olayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â 

    Ä°stanbul'da silahlÄ± saldÄ±rÄ±Ä°stanbul Sultangazi'de aracÄ±yla seyir halindeyken durdurulan bir kiÅŸiye silahla ateÅŸ açÄ±ldÄ±. GöÄŸsünden ve bacaÄŸÄ±ndan yaralanan kiÅŸi kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
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