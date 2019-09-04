AracÄ± durdurup kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±

Olay, 18.30 sÄ±ralarÄ±nda Sultangazi UÄŸur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi Ã¼zerinde meydana geldi. Cadde Ã¼zerinde aracÄ±yla seyir halinde olan DerviÅŸ Beyhan'Ä±n yanÄ±na gelen kimliÄŸi henÃ¼z Ã¶ÄŸrenilemeyen bir kiÅŸi durmasÄ±nÄ± istedi. Beyhan ile tartÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan kiÅŸi, yanÄ±nda bulunan silahla aracÄ±n iÃ§inde bulunan DerviÅŸ Beyhan'a ateÅŸ aÃ§tÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi.







GÃ¶ÄŸsÃ¼nden ve bacaÄŸÄ±ndan yaralanan Beyhan Ambulansla Sultangazi Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Burada tedavi altÄ±na alÄ±nan Beyhan, yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Polis olayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â