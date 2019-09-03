MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAracın çarptığı peçeli baykuşa tedavi
03.09.2019 - 09:22| DHA

Aracın çarptığı peçeli baykuşa tedavi

Konya'da, araç çarpması sonucu yaralanan peçeli baykuş, Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'nce tedaviye alındı.

Aracın çarptığı peçeli baykuşa tedavi

Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde araç çarpması sonucu peçeli baykuşun yaralandığı ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, baykuşu teslim aldı.

Peçeli baykuş, tedavisi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürüldü. Baykuşa tedavi uygulandığı belirtildi.

Aracın çarptığı peçeli baykuşa tedavi

 

Dev salatalık görenleri şaşkına çeviriyorBartın’ın Kozcağız beldesinde bir çiftçi tarafından yetiştirilen 21 kilogramlık salatalık ilgi odağı oldu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ketojenik diyet nedir? Ketojenik beslenme nasıl olur?

Ketojenik diyet nedir? Ketojenik beslenme nasıl olur?

Uyuşturucudan fenalaşan gence, sağlık görevlisi; "Hani uyuşturucuyu bırakmıştın?"

Uyuşturucudan fenalaşan gence, sağlık görevlisi; "Hani uyuşturucuyu bırakmıştın?"

Son dakika! Ege Denizi'nde korkutan deprem! Büyüklüğü

Son dakika! Ege Denizi'nde korkutan deprem! Büyüklüğü

Yaya geçidinden geçmeye çalışan genç kıza minibüs çarptı

Yaya geçidinden geçmeye çalışan genç kıza minibüs çarptı

Sıradaki Haber