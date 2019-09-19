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19.09.2019 - 15:12 | | DHA

Aracın çarptığı yaralı köpeğe tedavi

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir aracın çarptığı ağır yaralanan sokak köpeğine, belediye veteriner hekimi müdahale etti.

Aracın çarptığı yaralı köpeğe tedavi

Kemalpaşa Sanayi Sitesi’nde aracın önüne çıkan köpek, çarpmanın etkisiyle acı içinde yerde kaldı. Bir vatandaşın ihbarı üzerine Tarsus Belediyesi’nde görevli veteriner ile barınak ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı köpeği, Tarsus Belediye Köpek Bakım ve Islah Evi’ne götürdüler. Ameliyata alınan köpeğin tedavi süreci devam ediyor.

 

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