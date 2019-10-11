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11.10.2019 - 10:49 | | DHA

Aracına çarptılar lastik patladı sandı!

Aksaray’da duyduğu ses nedeniyle lastiğin patladığını sanan TIR şoförü Muhammet Karakaya (41), yaklaşık 1 kilometre ileride durduğunda, kendisine bir aracın çaptığı ortaya çıktı. TIR'a çarptıktan sonra yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Ali Arslan (42) da hastaneye kaldırıldı.

Aracına çarptılar lastik patladı sandı!

Kaza, saat 02.30 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Ali Arslan yönetimindeki 01 PY 084 plakalı hafif ticari araç, Muhammet Karakaya'nın kullandığı 78 YD 562 plakalı tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Hafif ticari aracın çarptığını fark etmeyen ve duyduğu ses nedeniyle lastiğin patladığını sanan TIR şoförü Muhammet Karakaya, yaklaşık 1 kilometre ileride durduğunda, kendisine bir aracın çaptığını anladı. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.

Aracına çarptılar lastik patladı sandı

Olay yerine gelen sağlık görevlileri kanlar içinde buldukları sürücü Arslan'ı, araçtan çıkartıp ambulansa aldı. Arslan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede hafif ticari aracın hız ibresinin 130 kilometrede takılı kaldığını belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

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