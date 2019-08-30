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30.08.2019 - 08:40| DHA

Aracını kenara çekip babasını vurdu!

Adıyaman'da A.E.A. tartıştığı babası E.A.'yı tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Aracını kenara çekip babasını vurdu!

Olay, dün gece Karapınar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. E.A., yönetimindeki 31 KIB 17 plakalı otomobille ilerlerken, yanındaki oğlu A.E.A. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra aracı yol kenarında durduran E.A., tartışmaya devam ettiği oğlu A.E.A. tarafından bacağından tabanca ile vuruldu.

Silah seslerini duyanların ihbar olay yerine gelen sağlık ekipleri E.A.'yı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan E.A.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olay sonrası tabancayı bırakıp kaçan A.E.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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