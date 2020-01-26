‘Aracınıza binen banknot değil’

İstanbul’da taksi şoförlerinin turizm konusundaki farkındalıklarını artırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü taksicilere eğitim verdi. Tarihi yarımada ve çevre ilçeleri kapsayan eğitimlere Eğitimlere İstanbul Havalimanı’nda bin 700, Sabiha Gökçen’den 860 olmak üzere 3 binden fazla taksici katıldı. Altı ayda 5 bin, bir yılda ise 10 bin taksici esnafına eğitimin verilmesi beklenirken proje kapsamında önümüzdeki aylarda ise eğitimler Beşiktaş ve çevresini kapsayacak. Tarihi yarımada ve çevre ilçeleri kapsayan eğitimlerin en sonuncusu bu hafta içi Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde verildi. Taksiciler, yerli ve yabancı turistlere hitaplarından, davranış biçimlerine, trafik kurallarına uymadan ilk yarım eğitimlerine kadar çeşitli alanlarda bilgilendirildi.



‘Nereye gardaş?’



Taksicilere kendi aralarında ve yerli-yabancı ve müşterilerle kurmaları gereken iletişim diliyle ilgili bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mustafa Otrar, şunları söyledi: “Araba kullanırken müşteriye sırtınız dönük olduğu için aranızda bir iletişim engeli var. Bu yüzden müşteri ile iletişim anında aynadan göz kontağı kurun. Bir insanla göz kontağı kurmak ona varlığını atfetmektir. Müşteri her bindiğinde, ‘Günaydın, iyi günler veya iyi akşamlar’ denmeli. ‘Nereye gardaş, değil, ‘Nereye gideceğinizi söyler misiniz?’ sorusu sorulmalı. Duruma göre muhatabınıza ‘Günaydın ablacım’ veya ‘Günaydın hanımefendi’ de diyebilirsiniz. Arabanıza binen kişi banknot değildir, bir insandır. İki sihirli sözcük var, ‘lütfen’ ve ‘özür dilerim’. ‘Teşekkür ederim’i de kullanın. Yurt dışından gelen turistin muhatap olduğu ilk kişi sizsiniz. Turist ilk karşılaştığı kişi ile olumlu bir etkileşim kuruyorsa, bundan sonraki algıları olumluluğun üzerine inşa eder.”









‘Taksiciler gözümüz kulağımız’



İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Yılmaz ise taksicilerin dikkati ile çok büyük terör olaylarının önlenebileceğini belirterek, şunları söyledi:



“İstanbul terör örgütleri için hedef konumunda. Sizden kahramanlık beklemiyoruz ancak var olan tecrübelerinizi güvenlik farkındalığı konusunda değerlendirmenizi istiyoruz. Bizler sizin kadar vatandaşlara dokunamıyoruz. Sizler 7’den 70’e sabahtan akşama kadar vatandaşlarla muhatap oluyorsunuz. Taksiciler, bizim İstanbul’un her yerindeki gözümüz kulağımız. Sizler, günde 1 milyon 403 bin kişiyle muhatap oluyorsunuz. Bizim ya da dünyada başka hiçbir birimin böyle bir lüksü yok. Aracınıza aynı anda 5 kişiyi alıp muhatap olabiliyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz? Sizler bizim için kaynaksınız. Yolcularınızı götürürken yolcunun gidebileceği noktayla uyumlu mu değil mi inceleyin. Örneğin paçoz giyiyen biri size ‘Kuleli Askeri Lisesi’ne gideceğim’ derse burada şüphe teşkil eden bir durum vardır. Bu onun terörist olduğunu göstermez ama şüphelidir. Şüphe teşkil eden bir durum varsa ihbar yapmaktan çekinmeyin. Bombalı saldırılarda teröristler gidecekleri yer için genellikle taksileri kullanıyor.



‘Eğitimler hitaplarımızı değiştirdi’

İstanbul Taksiciler Odası Başkanvekili Veli Kurt, eğitimlerle ilgili olarak şunları söyledi:



“Turizmin yoğun olduğu noktalarda çalışan arkadaşlarımızı özellikle buraya çağırdık. Sultanahmet, Beyazıt, Topkapı surların içini alan kısımdaki taksici arkadaşlarımızı davet ettik. Daha sonra Taksim, Şişli, Sarıyer gibi üç günlük bir program alınacak. Eğitimlerle taksici arkadaşlarımızın müşterilerle iletişimleri kolaylaşacak. Geçtiğimiz aylarda eğitim alan bir taksi işletmesindeki arkadaşlarımız, ‘İnanın verilen eğitimlerin bize çok faydası oldu. Müşterilerle ve kendi aramızda konuşmamız, birbirimize hitabımız değişti’ dedi.”









Eğitime katılan taksici İbrahim Gençoğlu “Yabancı dil eğitimi de almamız lazım. Uygun bir fiyata bütün arkadaşlarımızı İngilizce dersine tabi tutsunlar” dedi.



Fotoğraflar: OZAN GÜZELCE Milliyet