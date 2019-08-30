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30.08.2019 - 11:08| DHA

Aracıyla takla atan sürücü yaralandı

İstanbul Avcılar’dan Beylikdüzü yönüne giden bir otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu araç takla atarak ters döndü. Kazada, araç sürücüsü yaralandı.

Aracıyla takla atan sürücü yaralandı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Esenyurt’taki Haramidere Mevkii’nde D-100 karayoluna paralel yan yolda meydana geldi. 34 FR 2361 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon kontrolünü yitirdi ve aracı takla atarak ters döndü. İhbar üzerine kısa sürede gelen 112 Acil yardım sağlık ekibi yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak onu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.

Bu Türk bayrağına yakından bakan gözyaşlarına engel olamıyorOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde Osman Gazi Anadolu Lisesinde bir grup öğretmen ve öğrenci, 6 aylık bir çalışma ile 2 metreye 2 metre ve 60 santim boyutlarındaki tuvale 36 bin 647 şehidin ismini yazarak Türk bayrağı oluşturdu.
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