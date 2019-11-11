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11.11.2019 - 11:48 | | İHA

Araçlar hurdaya döndü! Yaralılar var

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Araçlar hurdaya döndü! Yaralılar var

Kaza, Elazığ- Diyarbakır Karayolunun 23’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şiar G. idaresindeki 34 PBB 33 plakalı otomobil ile Tahsin Emre Ç. idaresindeki 34 ANE 772 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

 

 

Duran trafikte damattan 'göbek molası'Avcılar'da yoğun trafikte duran araçta sıkılan damat yolun ortasına fırlayarak, arkadaşları ile birlikte oyun oynadı.
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