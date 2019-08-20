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20.08.2019 - 22:57| DHA

AraçlarÄ± bile ateÅŸe verdiler! Ä°ki aile birbirine girdi

Gaziantep'in NurdaÄŸÄ± ilÃ§esinde dÃ¼ÄŸÃ¼n sÄ±rasÄ±nda husumetli iki ailenin Ã¼yeleriÂ arasÄ±nda taÅŸlÄ± sopalÄ± kavgadaÂ 9Â kiÅŸi yaralandÄ±. Kavga sÄ±rasÄ±nda aile fertleri bir birlerine ait araÃ§larÄ± yakmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±, 1 kamyonet yanarak hasar gÃ¶rdÃ¼.Â

AraçlarÄ± bile ateÅŸe verdiler! Ä°ki aile birbirine girdi

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Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± Kurudere Mahallesindeki Belediye Kullar DÃ¼ÄŸÃ¼n salonunda karÅŸÄ±laÅŸan ve aralarÄ±nda husumet bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen iki ailenin fertleri tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yen tartÄ±ÅŸma taÅŸlÄ±, sopalÄ± kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavgada E.Ã–.Y., E.Ã–.K., S.A.K., S.Ã–.K., K.Ã–.K, Y.A.Y., S.A.S., B.G.S. ve Y.Ã–.S. Ã§eÅŸitli yerlerinden yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine sevk edilen jandarma ve Ã¶zel harekat polisleri kavgayÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼kle sonlandÄ±rdÄ±. YaralÄ±lar saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan NurdaÄŸÄ± Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Acil serviste ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan yaralÄ±lar daha sonra Gaziantepteki eÅŸitli hastanelere sevk edildi.

AraÃ§larÄ± bile ateÅŸe verdiler Ä°ki aile birbirine girdi

AraÃ§larÄ± bile ateÅŸe verdiler Ä°ki aile birbirine girdi

ARAÃ‡LARI ATEÅžE VERDÄ°LER

Kavgaya karÄ±ÅŸan taraflar daha sonra dÃ¼ÄŸÃ¼n salonu Ã§evresinde birbirlerine ait araÃ§larÄ± yakmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Olayda yanan bir kamyonet kullanÄ±lmaz hale geldi. Mahallede olaylarÄ±n bÃ¼yÃ¼memesi iÃ§in polis ve jandarma geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Kavga ile ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

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AraÃ§larÄ± bile ateÅŸe verdiler Ä°ki aile birbirine girdi

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DüÄŸünde bÄ±çaklÄ± kavga: 9 yaralÄ±Gaziantepâ€™in NurdaÄŸÄ± ilçesinde husumetli aileler arasÄ±nda düÄŸünde çÄ±kan bÄ±çaklÄ± kavgada biri aÄŸÄ±r 9 kiÅŸi yaralandÄ±.
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