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26.09.2019 - 10:54 | | AA

Araçta sigara kullanan 5 bin 63 sürücüye ceza uygulandı

Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki "Dumansız Araç Uygulaması"nda 5 bin 63 sürücüye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.

Araçta sigara kullanan 5 bin 63 sürücüye ceza uygulandı
Kimse beklemiyordu! Ceza yiyeceğini öğrenince...
Kimse beklemiyordu! Ceza yiyeceğini öğrenince...
Kimse beklemiyordu! Ceza yiyeceğini öğrenince...
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Emniyet ve jandarmanın yurt genelindeki "Dumansız Araç  Uygulaması" kapsamında, 5 bin 63 sürücüye sigara kullanımı kabahatinden idari  para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Tütün Ürünlerinin  Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun"unda yer alan tütün  ürünlerinin, hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dahil  olmak üzere kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu toplu araçlarında  tüketilemeyeceği ve buna aykırı hareket edenlerin Kabahatler Kanunu'nun ilgili  maddesine göre cezalandırılacağına ilişkin hüküm uyarınca, Emniyet Genel  Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından dün  ülke genelinde eş zamanlı "Dumansız Araç Uygulaması" yapıldı.

Bu yıl ilk kez yapılan uygulamaya, 37 bin 65 personel katıldı.  Denetimlerde, 169 dedektör köpek de kullanıldı. Araçlarda tütün kullanımı  denetimi yapmak, aranan şüphelileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek  amacıyla yapılan uygulama kapsamında, 150 bin 381 araç kontrol edildi.

Kontroller sonucu, 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanımı  kabahatinden idari para cezası uygulandı.

Eksikliği ya da kusuru tespit edilen 9 bin 10 araç için idari para  ceza verilirken, bin 866 araç ise  trafikten men edildi.

Uygulamada, 365 bin 153 kişinin kimlik bilgileri kontrol edilirken,  silahlı terör örgütüne üye olmaktan bir, adam öldürmekten 2, uyuşturucu  suçlarından 11, hırsızlıktan 19, dolandırıcılıktan 11, yağma/gasptan 3,  çocuğun cinsel istismarından bir, diğer suçlardan 645 olmak üzere toplam 693  aranan şüpheli yakalandı.

Çeşitli nedenlerle haklarında adli işlem yapılan 84 kişiden 16'sı da  gözaltına alındı.

Çalışmalar sırasında 2'si çocuk 6 kayıp kişi bulundu, çocuklar  ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 3 av tüfeği, 22 adet mermi/av  tüfeği kartuşu, 30 kesici/delici alet, 4 kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 32  gram esrar, 8 adet uyuşturucu hap, 3 bin 160 paket kaçak sigara, 179 litre  kaçak içki ele geçirildi.

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