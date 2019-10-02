Araçta sigara yasağına destek

Dumansız araç denetimleri kapsamında araçlarda sigara içen sürücülere ceza kesilirken, Yeşilay’dan sigara yasağına destek geldi. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Her yıl 100 bin vatandaşımızı sigara sebebiyle kaybediyoruz. Mücadelemizi bir savaş gibi görüyoruz. Bu konuda mücadelemize destek verecek ve insanlarımızın bağımlılıklardan kurtulmasına yardımcı olacak her türlü düzenleme bizim için çok kıymetlidir” dedi.

‘Bedeli çok ağır oluyor’

Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bağımlılıklarla mücadeleye katkı sağlayacak her düzenlemeye sıcak baktıklarını söyleyen Öztürk, özellikle de sigara bağımlılığının topluma her yönden bedelinin çok fazla olduğunu kaydetti.

Öztürk, sigara konusunda şu an en sıcak konuların başında elektronik sigaranın geldiğini kaydetti. İnsanların bilinci arttıkça, sigaraya yönelik bağımlılık azaldıkça endüstrinin yeni yollar bulduğunu belirten Öztürk, “Her ne kadar aksi pazarlansa da bilimsel çalışmalar elektronik sigaranın zararlarını ortaya koymakta. Bu konuda da bilimsel veriler ışığında Yeşilay olarak halkımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Pasif içicileri koruyacak’

Hazırlık aşamasındaki düzenleme ile ilgili bilgi veren Mücahit Öztürk, “Uzun saatlerini trafikte geçiren çok sayıda insanımız için böyle bir düzenleme erişilebilirliği azaltacaktır. Ayrıca özellikle pasif içici olmak zorunda kaldığı için zarar gören insanlarımızı da ciddi anlamda koruyacaktır” diye konuştu.

Fahri sigara denetçiliği geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis’te düzenlenen resepsiyonda sigara ile ilgili yapılan yeni çalışma hakkında konuştu. Sigarayla ilgili yeni bir çalışmalarının olduğunu kaydeden Koca, “Ayrıca vatandaşın da katılımını sağlamak üzere; fahri sigara denetçiliğini getiriyoruz” dedi. Fahri sigara denetçilerinin ceza kesip kesemeyecekleri konusunda gelen bir soru üzerine Koca, “Ceza kesip kesemeyeceklerinin üzerinde çalışıyoruz. Cezalar dahil olmak üzere detaylı çalışıyoruz. Nargile de bir tütün ürünü, aynı kapsamda ele alıyoruz. Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz. Meclise gelecek” ifadelerini kullandı.