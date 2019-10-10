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10.10.2019 - 10:11 | | DHA

Araçta sıkıştı, yüzünü kontrol için telefonla fotoğraf çekti

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Kampüsü içerisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada, 3 üniversite öğrencisi yaralandı. Araçta sıkışan öğrencilerden Ramazan Ateş'in (20) kurtarma çalışmaları sırasında cep telefonuyla yüzünün fotoğrafını çekip, yarasını kontrol ettiği görüldü.

Araçta sıkıştı, yüzünü kontrol için telefonla fotoğraf çekti
Kazada araçta sıkıştı, yüzünü kontrol için telefonla fotoğraf çekti
Kazada araçta sıkıştı, yüzünü kontrol için telefonla fotoğraf çekti
Kazada araçta sıkıştı, yüzünü kontrol için telefonla fotoğraf çekti
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Kaza, dün saat 17.30 sıralarında AÜ Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu önünde meydana geldi. Şakir Kavak (18) yönetimindeki 07 ZJ 628 plakalı otomobil, iddiaya göre plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen motosiklet tarafından sıkıştırıldı. Motosiklete çarpmamak için manevra yapan Kavak'ın kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çıkarak ağaçlara çarptı. Kazada, AÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri Şakir Kavak, ön koltukta oturan Berkan Moran (20) ve arka koltuktaki Ramazan Ateş yaralandı. Yaralılardan Ramazan Ateş, otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması başlattığı Ramazan Ateş, cep telefonunun kamerasıyla yüzünün fotoğrafını çekip yaraya baktı. Kurtarılan Ateş ile iki arkadaşı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından AÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından yaralılar, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

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