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28.10.2019 - 10:33 | | İHA

Araçtan uyuşturucu çıktı, sürücü gözaltında

Gaziantep’te durdurulan araçta yapılan aramada 7 kilo 262 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Araçtan uyuşturucu çıktı, sürücü gözaltında

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri, bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Takibe alınarak durdurulan araçta arama yapan ekipler, 7 kilo 262 gram esrar ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Judo müsabakası gibi düğünİşitme Engelliler Judo Milli Takımı oyuncusu Münife Doğan (24), kendisi gibi işitme engelli sporcu Kaan Doğan’la (24) dünya evine girdi. Çiftin düğününde gelin Münife Doğan ve milli takımdan arkadaşları judo gösterisi yaptı. Ardından nikah masasına geçen genç çift ise nikah memurunun sorusuna güçlü bir şekilde ‘evet’ cevabını verdi.
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