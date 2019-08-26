Arada kaldığı kavgada boynuna makas saplanmıştı... Kötü haber geldi

Sultangazi’de geçtiğimiz günlerde yaşanan dehşet verici olayda iki grup arasında iddiaya göre, ‘Yol verme’ meselesinden kavga çıktı. Sopalı, bıçaklı kavgada kullanılan bir makas iki grup arasında kalan 13 yaşındaki Ezel’in boynuna saplandı. Yere yığılan küçük kızı yanındaki akrabaları hastaneye götürdü. Doktorlar tarafından ameliyata alınan Ezel’in belden aşağısının felç kalacağı söylendi.









“Doktorlar ‘Belden aşağısını kurtarmamız imkansız’ diyor”



Hastane önünde çaresiz bekleyişe devam eden küçük kızın annesi Yadigar Erdem, “Kızım Ezel yoğun bakımda yatıyor şu anda. Belden aşağısı komple felç. Doktorlar ‘Hiçbir umut yok’, ‘Belden aşağısını kurtarmamız imkansız’ diyor. Tutmayacak hiçbir şekilde. Hala içeride yatıyor. Ateşi çıkıyor, şekeri çıkıyor. Hayati tehlikesiyle ilgili bir şey söylemediler ama ölmüş gibi. İletişim kuruyoruz ama doğru düzgün konuşmuyor. Dün olanı bugün olmuş zannediyor. Kaza geçeli 3 gün olmuş bugün olmuş zannediyor. ‘Bugün ameliyattan çıktım’ diyor. Geceleri şok geçiriyor sürekli” dedi.