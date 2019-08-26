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26.08.2019 - 19:00| İHA

Arada kaldığı kavgada boynuna makas saplanmıştı... Kötü haber geldi

Sultangazi’de iki grup arasındaki kavga sırasında arada kalarak boynuna makas saplanan küçük Ezel’in felç kalacağı öğrenildi.

Arada kaldığı kavgada boynuna makas saplanmıştı... Kötü haber geldi

Sultangazi’de geçtiğimiz günlerde yaşanan dehşet verici olayda iki grup arasında iddiaya göre, ‘Yol verme’ meselesinden kavga çıktı. Sopalı, bıçaklı kavgada kullanılan bir makas iki grup arasında kalan 13 yaşındaki Ezel’in boynuna saplandı. Yere yığılan küçük kızı yanındaki akrabaları hastaneye götürdü. Doktorlar tarafından ameliyata alınan Ezel’in belden aşağısının felç kalacağı söylendi. 

Arada kaldığı kavgada boynuna makas saplanmıştı... Kötü haber geldi



“Doktorlar ‘Belden aşağısını kurtarmamız imkansız’ diyor” 

Hastane önünde çaresiz bekleyişe devam eden küçük kızın annesi Yadigar Erdem, “Kızım Ezel yoğun bakımda yatıyor şu anda. Belden aşağısı komple felç. Doktorlar ‘Hiçbir umut yok’, ‘Belden aşağısını kurtarmamız imkansız’ diyor. Tutmayacak hiçbir şekilde. Hala içeride yatıyor. Ateşi çıkıyor, şekeri çıkıyor. Hayati tehlikesiyle ilgili bir şey söylemediler ama ölmüş gibi. İletişim kuruyoruz ama doğru düzgün konuşmuyor. Dün olanı bugün olmuş zannediyor. Kaza geçeli 3 gün olmuş bugün olmuş zannediyor. ‘Bugün ameliyattan çıktım’ diyor. Geceleri şok geçiriyor sürekli” dedi. 

Boynuna makas saplanan küçük Ezel’in felç kalacağı öğrenildi.İstanbul Sultangazi’de iki grup arasındaki kavga sırasında arada kalarak boynuna makas saplanan küçük Ezel’in felç kalacağı öğrenildi. Yetkililerden yardım isteyen anne Yadigar Erdem, “Kızım Ezel yoğun bakımda yatıyor, belden aşağısı komple felç. Makas fırlatmak ne demek ya? Bu konuda ben herkese sesleniyorum. Kızımın kanını yere koymayın” diyerek yardım istedi.
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