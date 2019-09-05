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05.09.2019 - 09:55| İHA

Aralarında kamu çalışanları da var! 20 kişi adliyede

Ordu ve Ankara'da organize suç örgütüne düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 31 şüpheliden 11’i serbest bırakılırken, 20’si adliyeye sevk edildi.

Aralarında kamu çalışanları da var! 20 kişi adliyede

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından organize suç örgütüne yönelik 2 Eylül tarihinde Ordu’nun Ünye, Fatsa, Aybastı ilçelerinde ve Ankara’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 32 şüpheliden 31’i yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda tabanca, tüfek ve mermiler ele geçirildi. Şüphelilerden 11’i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişinin ise firari olduğu bilgisine ulaşıldı. Diğer 20 şüpheli ise, işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edildi. Aralarında bir kadın da olan 20 şüpheliden birinin bacağında yaralı olduğu ve kol değneklerinin yardımıyla yürüdüğü görüldü.

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