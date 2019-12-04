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04.12.2019 - 12:01 |

Aralık ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Kar hangi bölgelere yağacak?

Aralık ayının başından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Havaların soğuması ile birlikte İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Peki İstanbul'a Aralık ayında kar yağacak mı? Kar hangi bölgelerde etkili olacak? İşte o sorunun yanıtı...

Aralık ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Kar hangi bölgelere yağacak?

Kış ayı, Aralık ayına girilmesi ile birlikte yavş yavaş etkisini göstermeye başladı. Salı akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesinde etkili olan yağış ile birlikte rüzgarda kendisini hissettirmeye başladı. Batı bölgelerde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken İç Anadolu'nun doğu kesimleri Doğu Anadolu ve Dopu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Peki Aralık ayı içerisinde İstanbul'a kar yağacak mı?

KAR HANGİ BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK? İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Aralık ayına girilmesi ile birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında kalan yurdumuzda Batı bölgelerde rüzgar ve sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Aralık ortasına kadar Batı bölgelerde kar yağışının etkili olması beklenmezken Bolu'nun yüksek kesimlerinde bu süre aralığında bir nebze olsun kar yağışının düşmesi bekleniyor.

Kar yağışının Aralık ayının ilk yarısında İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Aralık ayının ilk yarısında İstanbul başta olmak üzere Batı bölgelerde kar yağışı beklenmiyor.

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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