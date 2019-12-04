Aralık ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Kar hangi bölgelere yağacak?

Kış ayı, Aralık ayına girilmesi ile birlikte yavş yavaş etkisini göstermeye başladı. Salı akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesinde etkili olan yağış ile birlikte rüzgarda kendisini hissettirmeye başladı. Batı bölgelerde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken İç Anadolu'nun doğu kesimleri Doğu Anadolu ve Dopu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Peki Aralık ayı içerisinde İstanbul'a kar yağacak mı?

KAR HANGİ BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK? İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Aralık ayına girilmesi ile birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında kalan yurdumuzda Batı bölgelerde rüzgar ve sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Aralık ortasına kadar Batı bölgelerde kar yağışının etkili olması beklenmezken Bolu'nun yüksek kesimlerinde bu süre aralığında bir nebze olsun kar yağışının düşmesi bekleniyor.

Kar yağışının Aralık ayının ilk yarısında İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Aralık ayının ilk yarısında İstanbul başta olmak üzere Batı bölgelerde kar yağışı beklenmiyor.