Okullar ne zaman kapanıyor? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

2019 Yılının son arında en çok merak edilen sorulardan biri de '15 Tatil ne zaman' oldu. Aralık ayına girmemizle birlikte milyonlarca öğrenci, yarıyıl tatili için sabırsızlanmaya başladı. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak? 15 Tatil ne zaman bitecek? İşte MEB tarafından belirlenen o tarih...

15 TATİL NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılının 15 tatili, 17 Ocak 2020 tarihinde karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. İkinci dönem ise 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.