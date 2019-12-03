03.12.2019 - 14:50 |
Okullar ne zaman kapanıyor? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?
Okullar ne zaman kapanacak, 15 tatil ne zaman başlayacak soruları ilgi görmeye başladı. MEB, bu yılın yarıyıl tatil tahini öğrencilere duyurdu. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla araştırdığı 15 tatil tarihi haberimizde...
2019 Yılının son arında en çok merak edilen sorulardan biri de '15 Tatil ne zaman' oldu. Aralık ayına girmemizle birlikte milyonlarca öğrenci, yarıyıl tatili için sabırsızlanmaya başladı. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak? 15 Tatil ne zaman bitecek? İşte MEB tarafından belirlenen o tarih...
15 TATİL NE ZAMAN?
2019-2020 Eğitim yılının 15 tatili, 17 Ocak 2020 tarihinde karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. İkinci dönem ise 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.