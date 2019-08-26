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26.08.2019 - 20:59

Aramızdaki Dünya filmi konusu nedir? Aramızdaki Dünya oyuncu kadrosu

Başrollerini Gary Oldman ve Janet Montgomery gibi iki dünyaca ünlü oyuncunun paylaştığı Aramızdaki Dünya filmi bu akşam ekranlara geliyor. Peki 2017 yılında gösterime giren ve büyük ilgi gören Aramızdaki Dünya filmi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?

Aramızdaki Dünya filmi konusu nedir? Aramızdaki Dünya oyuncu kadrosu

ARAMIZDAKİ DÜNYA KONUSU NEDİR?

Mars'ta insan kolonisi kurmak için yola çıkan bir uzay mekiğindeki astronotlardan biri olan Sarah Elliot, Mars'a iniş yaptıktan hemen sonra bir erkek çocuğu dünyaya getirirken hayatını kaybeder. Ekipteki diğer kişiler tarafından büyütülen Gardner Elliot, 16 yaşına geldiğinde yalnızca 14 bilim adamını tanıyan, dünyaya dair okudukları dışında hiçbir bilgisi olmayan fakat son derece zeki ve meraklı bir genç haline gelmiştir. Dünyaya geri gönderilen Gardner, burada büyük bir kültür şoku yaşar. Yapılan tıbbi testlerde bünyesinin dünya atmosferine uygun olmadığı tespit edilir. Fakat Gardner, NASA’nın kendisine tahsis ettiği yerden kaçarak internette tanıştığı ve dünyada tanıdığı tek kişi olan genç kız Tulsa ile dünyayı ve kendi insani duygularını keşfedeceği bir yolculuğa çıkar.

ARAMIZDAKİ DÜNYA OYUNCULARI

Gary Oldman - Nathaniel Shepherd

Janet Montgomery - Sarah Elliot

Trey Tucker - Harrison Lane

Scott Takeda - Dr. Gary Loh

Cansız bedeni yol kenarında bulunduAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "düğüne gidiyorum" diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki Bayram Pişkin’in cansız bedeni Afyonkarahisar Antalya kara yolunun Sandıklı girişi Ofis kavşagında yol kenarında bulundu.
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