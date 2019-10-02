Aranamayan kuyunun sırrı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu’nda özel bir infaz timi tarafından vahşice öldürülüp, cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra ortadan kaybedilmesinin üzerinden 1 yıl geçti. Vahşi cinayetin sorumluluğunu alan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kontrolündeki yönetimin, cinayet mahali olan konsolosluk binasını satışa çıkardığı iddia ediliyor. Ancak cesede dair sır perdesini aralaması umulan su kuyusunun olduğu konsolosluk konukevi ise hâlâ Suud yönetiminin elinde.

Türkiye’deki soruşturmayı yürüten makamlar, konsolosluğun birçok noktasında cinayete dair izleri aramış ancak o su kuyusu için arama izni verilmemişti. Güvenlik güçlerinin tespitine göre ilk günkünden daha etkili halde korunan konukevine izinsiz hiçkimse yanaştırılmıyor. Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018 günü girdiği İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmüştü.

Cesedi bulanamadı

Savcılık, gazetecinin binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, cesedinin ise parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Cinayetle ilgili en önemli soru işareti ise Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğuydu. Yapılan soruşturma sonrası Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye gelen 15 kişilik Suudi ekip tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarıldı. Ekibin içinde en dikkat çekici isim ise ülkedeki Adli Tıp Kurumu’nun başında olan Dr. Salah Muhammed Al Tubaigy’di. ‘Delil karartma uzmanı’ olan Al Tubaigy’nin Kaşıkçı’nın cesedini parçaladığı öğrenildi.

Soruşturma safhasında ısrarla cinayetle alakası olmadığını açıklayan Veliaht Prens Selman, geçen hafta cinayetin sorumluluğunu kabul ettiğini açıkladı.

Bu açıklamalardan kısa bir süre önce vahşi cinayetin gerçekleştiği konsolosluk binasını sürpriz bir kararla satışa çıkarıp, konukevindeki güvenlik tedbirlerini artırdığı belirlenen Suudi yönetiminin bu hamlelerle neyi hedeflediği istihbarat ekiplerince mercek altına alındı.

Konsolosluk binasının satışa çıkarıldığını duyunca harekete geçen Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı da binayı alıp müze yapmak istediklerini ifade etti. Kışlakçı, “Cemal Kaşıkçı Müzesi kurmak istiyoruz. Bunun için de Cemal’in şehit edildiği konsolosluk binasını satın alma girişimimiz var. Binanın bir Türk vatandaşına satıldığı yönünde duyum aldık. Bu kişiye ulaşmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Suud yönetiminin soruşturmanın kilit noktasını oluşturan “sır kuyu”nun bulunduğu konukevini satmayıp eskisine oranla güvenlik önlemlerini daha artırdığı öğrenildi.

OĞLU SUUDİ ADALETİNE GÜVENİYOR...

Cemal Kaşıkçı’nın oğlu Salah Kaşıkçı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili babamı kaybetmemizin üzerinden bir yıl geçti. Daha önce de söylediğim gibi Suudi Arabistan yargısının adaleti sağlayacağına ve bu korkunç suçun faillerini cezalandıracağına inancım sonsuz. Ben de babam gibi vatana ve onun yöneticilerine sadık kalacağım” ifadesini kullandı.

Cemal Kaşıkçı için 13.14’te anma töreni

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim’de öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, ölümünün 1’inci yılında dostları ve yakınlarınca İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde düzenlenecek törenle anılacak.

Türk Arap Medya Derneği öncülüğünde yarın saat 13.14’te konsolosluk önünde düzenlenecek töreninin ardından Levent Tenis Kulübü’nde basın açıklaması düzenlenecek. Törene, Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kıslakçı, Eski El Cezire Direktörü ve El Sharq Forum Başkanı Wadah Khanfar, Mısırlı siyasetçi Ayman Nour, Sınır tanımayan gazeteciler Temsilcisi Erol Önderoğlu, Şimdi Arap Dünyasında Demokrasi(DAWN) kurucusu Nihad Awad, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli aktivist Tevekkül Karman, insan hakları aktiviteleri İyad el-Bağdadi ve Muhammed Sultan, Uluslararası Af Örgütü temsilcisi Andrew Gardner katılacak.