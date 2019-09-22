MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı
22.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığından, Türkiye genelinde 29 bin 569 personelin görev aldığı “Aranan Şahıslar Operasyonu”nda 7 bin 495 ayrı adreste arama yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik “Aranan Şahıslar Operasyonu” yapıldı. 7 bin 699 ekip, 29 bin 569 personelin görev aldığı operasyonlarda, 7 bin 495 ayrı adreste arama yapıldı. Adam öldürme suçundan 33, hırsızlık suçundan 244, yaralamadan 360, cinsel suçlardan 58, yağmadan 48, dolandırıcılıktan 88, uyuşturucu satmaktan 101, kaçakçılıktan 45, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 20, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 şüpheli bulundu. Operasyonlarda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 653 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile 331 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile 119 şahıs , 20 yıla kadar hapis cezası ile 30 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile 6 şahıs olmak üzere, bin 139’u hükümlü bin 667’si yakalama emri ile aranan toplam 2 bin 806 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Ayrıca operasyonlarda kayıp olarak aranan 7 çocuk ve 22 yetişkin de bulundu. Yapılan aramalarda, bir uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, 12 av tüfeği, 447 mermi, iki kesici/delici alet, 7 kurusıkı tabanca, 24 gram eroin, 52 kök kenevir ve 498 gram esrar ele geçirildi.

E-5'te kaza! Trafik kilit...İstanbul'da Sefaköy D-100 karayolu (E-5) Topkapı istikametinde iki araç çarpıştı. Çarpışma sonucunda 2 kişi yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... E-5'te kaza! Trafik kilit...

Son dakika... E-5'te kaza! Trafik kilit...

Polis şafak vakti tek tek bastı!

Polis şafak vakti tek tek bastı!

Neslican ​Tay’dan ağlatan mesaj: Kendinizi sevin en çok da sol bacağınızı...

Neslican ​Tay’dan ağlatan mesaj: Kendinizi sevin en çok da sol bacağınızı...

Dehşet apartmanı! Annesini aldattığını düşündüğü babasını...

Dehşet apartmanı! Annesini aldattığını düşündüğü babasını...

Sıradaki Haber