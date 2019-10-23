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23.10.2019 - 14:35 | | DHA

Aranan cezaevi firarisi yakalandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, hakkında 24 ayrı suçtan arama kararı bulunan cezaevi firarisi F.D., yakalandı.

Aranan cezaevi firarisi yakalandı

Atça Mahallesi Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Kavşağı'nda dün akşam polisinin şüphe üzerine durdurmak istediği şüpheli kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan şüphelinin cezaevi firarisi F.D. olduğu belirlendi. Hakkında 'mala zarar verme', 'tehdit', 'hakaret', 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığın ihlali', 'parada sahtecilik' gibi 24 ayrı suçtan arama kayı bulunduğu da ortaya çıkan F.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 

Hırsızların yeni yöntemi: Siparişle hırsızlık...İstanbul'da hırsızlar arasında yeni yöntem, 'sipariş üzerine hırsızlık yapmak' oldu. Hırsızlar, önceden sipariş aldıkları özellikle lüks araç yedek parçalarını çalıp, hazır bekleyen müşteriye satıyor. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz aylarda bir apartmana düzenlenen baskında da kamyon dolusu çalıntı lüks araç yedek parçası ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı yedek parçaların internet üzerinden satıldığı belirlendi. Polis ise araç sahiplerini, "Araç ve yedek parça hırsızlarının en çok tercih ettiği günler, yağmurlu ve karlı günler. Çünkü dışarısı boştur. Bu da hırsızlar için en uygun zamandır" diyerek uyardı.
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