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10.08.2019 - 15:23| AA

Aranan FETÖ hükümlüsü karakolun önünde yakalandı

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Aranan FETÖ hükümlüsü karakolun önünde yakalandı

Alınan bilgiye göre, Yeşilova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, karakol önünde yaptıkları yol uygulamasında şüphelendikleri aracı durdurdu.

Kimlik kontrolünde FETÖ/PDY'ye ilişkin davada Elazığ Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen A.D. (44) gözaltına alındı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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