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10.09.2019 - 23:35| DHA

Aranıyordu... Acı haber geldi

Aydın'ın Didim ilçesinde, dün denize girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 80 yaşındaki Hayrullah Çolakkolun cansız bedenine ulaşıldı.

Aranıyordu... Acı haber geldi

Dün akşam saatlerinde Akbük mevkisindeki, Fevzipaşa Mahallesi Uslu Sitesi önünde denize giren Hayrullah Çolakkolun yakınları, haber alamayınca durumu polise bildirdi. Çolakkolun denize girdiği bölgede yapılan aramalarda, yaşlı adamın elbiseleri bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve dalgıçların da destek verdiği arama çalışmalarında, Çolakkolun denize girdiği yerin açıklarında, cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, Didim Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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